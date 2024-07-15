Юрист Престон заявил, что убийство экс-президента США Трампа могло бы привести к кровопролитию

Международный юрист Клайн Престон в беседе с RT заявил, что убийство бывшего президента США Дональда Трампа могло бы привести к кровопролитию и гражданским волнениям в стране.

Эксперт не исключает варианты того, что на Трампа будут совершаться новые покушения.

«И я буду еще больше удивлен, если оно окажется последним. Думаю, все только начинается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Дональда Трампа стреляли во время его выступления в Пенсильвании.