Юрист Денис Крауялис предоставил анализ инцидента, связанного с иском инвестиционного фонда Noble Capital к правительству Российской Федерации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фонд потребовал возмещения долгов, возникших в эпоху Российской Империи, оцениваемых в сумму около 225 миллиардов долларов. Эксперт объяснил, что этот судебный процесс преследует две основные цели: тестирование границ иммунитета иностранного государства и оказание политико-правового давления на российскую сторону, написали «Известия».

Российская Федерация официально признана правопреемницей Советского Союза, а не Российской Империи, как это зафиксировано в Конституции РФ. Следовательно, требования инвестфонда основаны на исторических претензиях, которые сложно реализовать в судебном порядке. Судебная система США защищает иностранные государства от принудительного взыскания задолженности, основываясь на принципе суверенного иммунитета.

Эксперты ожидают, что дело закончится отказом суда удовлетворить требование истца, так как Российское государство защищено законом о суверенном иммунитете. Несмотря на наличие исторического долга, возврат денег представляется маловероятным, поскольку отсутствует прямое юридическое основание для удовлетворения иска.