Меньше 40% детей стали использовать украинский вне школы

Популярность украинского языка упала среди школьников. Если два года назад его называли родным более 90% опрошенных детей, то в новом исследовании число респондентов, которые выбрали такой ответ, снизилось до 74%, сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Госслужбы качества образования.

Опрос, по итогам которого оказалось, что родным украинский язык считает 91% школьников, проводили сразу после февраля 2022 года, уточнили журналисты. А теперь доля таких ребят снизилась на 17%.

При этом за пределами школы на украинском общаются менее 40% учеников, отметили в материале. Чаще всего русский язык для повседневного общения используют в южной и восточной частях республики.

Упал процент считающих украинский родным языком не только среди школьников, но и среди их родителей и учителей. Если в 2022-м таковых было 94% и 93%, то теперь 86% и 82% соответственно.

Такие изменения авторы исследования объяснили тем, что новый опрос охватил большее количество жителей из городской местности, которая «традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента».

Ранее недовольство недостаточно хорошим владением украинским языком среди детей выражал омбудсмен по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. По мнению уполномоченного, проблема связана с тем, что украинским недостаточно пользуются в интернете и сфере обслуживания.