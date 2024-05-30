Заявление Владимира Зеленского, назвавшего Украину «одной из самых демократичных в Европе», наводит на печальные мысли. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Не избранный народом, полностью коррумпированный и явно бредящий Зеленский считает, что его диктатура „одна из самых демократичных в Европе“? И что нам это говорит о самой Европе?» — написал он.
Ранее один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник рассказал, что Зеленский может воспользоваться истечением срока своих полномочий, чтобы затруднить организацию мирных переговоров с Россией.
Российская теннисистка Самсонова вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Франции
Склад с маслами и железом загорелся в Печатниках
Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью
«Явно бредящий». Заявление Зеленского об украинской демократии высмеяли в Европе
Борец из Реутова выиграл Чемпионат России по кикбоксингу в Дагестане
«Тяжело идет». Армия России освободила от ВСУ половину Волчанска
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте