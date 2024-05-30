Заявление Владимира Зеленского, назвавшего Украину «одной из самых демократичных в Европе», наводит на печальные мысли. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Не избранный народом, полностью коррумпированный и явно бредящий Зеленский считает, что его диктатура „одна из самых демократичных в Европе“? И что нам это говорит о самой Европе?» — написал он.

Ранее один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник рассказал, что Зеленский может воспользоваться истечением срока своих полномочий, чтобы затруднить организацию мирных переговоров с Россией.