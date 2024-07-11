Издание Politico: Орбана осудили в ЕС за посещение России и Китая

Европейский союз сделал выговор премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за посещение России и Китая. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Инсайдер отмечает, что Венгрии хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия.

«Не было такого прецедента, чтобы председательствующей стороне сделали подобный выговор все остальные страны ЕС», — процитировал сайт kp.ru одного из европейских чиновников.

Напомним, Виктор Орбан посетил в начале председательства в Совете ЕС, а затем отправился в Россию и Китай.

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