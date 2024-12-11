Историк Титков назвал бюрократию четвертой силой в США

Российский историк Алексей Титков в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения об изменениях в политике США после прихода к власти Дональда Трампа.

Ранее бывший глава административно-бюджетного управления Рассел Воут высказался о необходимости оптимизации бюрократического аппарата в США.

Титков же считает, что бюрократия — это четвертая сила в Америке, и победить ее будет суперзадачей для Трампа.

«Они заявили позицию по оптимизации бюрократического аппарата. Ввели в новый термин, который, к сожалению, в наших СМИ мало звучит — Weaponized Bureaucracy, то есть „вооруженная бюрократия“», — сказал историк.

Он также напомнил о словах Воута, который сообщил, что не будет ставить ни одной подписи под бюджетным заявлением или запросом, который не будет соответствовать закону, введенному Трампом.