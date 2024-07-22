Историк Смолин заявил, что усиление помощи Украине при любом новом президенте США невозможно
Украине не следует надеяться на усиление поддержки со стороны США, вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах в ноябре — кандидат от демократов или республиканцев. Такое мнение высказал радио Sputnik политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин.
Он считает, что даже в случае победы демократического кандидата, большие финансовые вливания Украине не светят. Историк отметил, если каким-то образом выиграет новый кандидат от демократов, то добавить еще помощь не получится. Финансирование уже достигло максимума, который готово поддерживать американское общество.
Кроме того, украинская сторона не демонстрирует каких-либо результатов на фронте. Исторически финансирование зависело от успешных наступательных действий, однако о таких действиях уже не идет речи.
«Поэтому, мне кажется, каких-то радикальных вливаний в эти ветхие меха практически невозможно ожидать, просто потому, что они разорвутся», — отметил Смолин.
Он добавил, что с развитием событий станет очевидно, что в будущем США, независимо от президента, могут дистанцироваться от Зеленского и заявить, что все происходящее в Украине — это ответственность самих украинских политиков.