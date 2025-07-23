Историк Шишкин допустил, что на изменение позиции Трампа могла повлиять Мелания

Президент США Дональд Трамп мог изменить свою позицию относительно России под влиянием супруги Мелании. Об этом заявил историк Олег Шишкин, комментируя ситуацию в интервью Life .

По словам специалиста, исторические факты подтверждают важность роли жен в принятии важных государственных решений. Вспоминая примеры французских королей и советских руководителей, Шишкин подчеркнул, что личная жизнь государственного лидера оказывает огромное воздействие на политическую деятельность.

Особенно показательным является случай Дональда Трампа, когда именно мнение первой леди могло стать причиной изменения курса внешней политики одной из крупнейших мировых держав. Эксперт считает подобные случаи обычными явлениями, ведь решение вопросов внутренней и международной повестки часто принимается совместно с членами семьи, в частности с женами, подчеркнул Шишкин.