Историк Макушин: без возвращения Крыма Россия подверглась бы частым обстрелам

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин рассказал, по какому пути пошла бы Россия, если бы не воссоединилась с Крымом. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, при таком условии на полуострове уже могли разместить базы НАТО. Среди последствий для России — постоянные обстрелы территорий и перекрытие доступа в Черноморский бассейн.

«В самом пессимистичном варианте событий у нас уже шли бы боевые действия в районе Новороссийска, Таганрога и Ростова-на-Дону», — заявил аналитик.

Кроме того, линия без возвращения полуострова предполагает полный геноцид жителей Крыма и Донбасса, добавил историк. Он также отметил, что западные ракеты могли бы доставать до Москвы.