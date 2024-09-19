Историк Кузник заявил, что последствия атаки на «Хезболлу» могут быть масштабными

Профессор истории, директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал серию взрывов в Ливане, которую приписывают спецслужбам Израиля.

По его словам, Израиль выглядит одержимым в своем желании спровоцировать войну в регионе.

«Нетаньяху и его ближайшие крайне правые экстремистские советники, судя по всему, готовы пойти на что угодно, лишь бы спровоцировать „Хезболлу“ на войну», — сказал он.

Если в «Хезболле» примут решение отвечать Израилю, то последствия могут быть масштабными, добавил Кузник.