Историк Кнутов допустил, что Иран смог взломать систему шифрования ракет Израиля
Историк войск ПВО Юрий Кнутов выдвинул версию о причине отклонения траектории израильских зенитных ракет. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, современные ракеты оснащены активными головками самонаведения, но изначально их полет корректируется инерциальной навигационной системой, использующей гироскопы.
«На тех кадрах, которые присутствуют в Сети, <…> на первом участке, когда идет наведение ракеты благодаря инерциальной системе, там происходит какой-то сбой, скорее всего», — отметил специалист.
Кнутов предположил, что иранские специалисты сумели взломать систему шифрования израильской техники.