Историк Кнутов допустил, что Иран смог взломать систему шифрования ракет Израиля

Историк войск ПВО Юрий Кнутов выдвинул версию о причине отклонения траектории израильских зенитных ракет. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, современные ракеты оснащены активными головками самонаведения, но изначально их полет корректируется инерциальной навигационной системой, использующей гироскопы.

«На тех кадрах, которые присутствуют в Сети, <…> на первом участке, когда идет наведение ракеты благодаря инерциальной системе, там происходит какой-то сбой, скорее всего», — отметил специалист.

Кнутов предположил, что иранские специалисты сумели взломать систему шифрования израильской техники.