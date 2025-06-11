Историк Гудев призвал создать единый регламент поведения стран для поддержание мира в Арктике

Мирное сосуществование государств с разными интересами в Арктике возможно только при наличии единого и признанного всеми регламента поведения в регионе. Таким мнением поделился научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Павел Гудев, его слова привел сайт «ФедералПресс» .

В своей статье для журнала «Разведчик» Гудев указал на заявления американских властей о планах включения Гренландии и Канады в состав США. Это свидетельствует о продолжающейся борьбе за богатые природные ресурсы Арктики.

«Чтобы избежать превращения Арктики в новый конфликтный морской регион, коим уже является Южно-Китайское море, а потенциально становится и Балтийское, целесообразно подумать о выработке общего свода правил или, скажем, Кодекса поведения. Он может носить необязательный к исполнению характер, но в его обсуждении и принятии должны участвовать все арктические страны, а в перспективе его положения имеет смысл распространить и на Балтику», — отметил эксперт.

Гудев подчеркнул, что Россия, будучи ключевым игроком в Арктике, стремится сохранить регион как территорию мира и готова сотрудничать с другими странами для совершенствования правовых механизмов, регулирующих взаимодействие в Арктике.