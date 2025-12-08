Историк Фомичева рассказала, что Таиланд и Камбоджа пока не готовы к компромиссу

Кандидат исторических наук Елена Фомичева указала на глубокие истоки конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, страны не урегулировали ситуацию при подписании мирного соглашения, которое предложил американский лидер Дональд Трамп. Предмет споров — территории храмов Та Моан Тхом и Пра Вихеар.

«Конфликт продолжается очень долго, со второй половины XX века. Периодически были стычки на границе», — отметила историк.

Специалист указала на отсутствие готовности сторон к компромиссу. Государства продолжат противостояние, допустила Фомичева.