Историк Фомичева рассказала, что Таиланд и Камбоджа пока не готовы к компромиссу
Кандидат исторических наук Елена Фомичева указала на глубокие истоки конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, страны не урегулировали ситуацию при подписании мирного соглашения, которое предложил американский лидер Дональд Трамп. Предмет споров — территории храмов Та Моан Тхом и Пра Вихеар.
«Конфликт продолжается очень долго, со второй половины XX века. Периодически были стычки на границе», — отметила историк.
Специалист указала на отсутствие готовности сторон к компромиссу. Государства продолжат противостояние, допустила Фомичева.