Историк Бобров сравнил историю вступления Украины в НАТО с долгим сериалом

Историк, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров в беседе с ОТР прокомментировал информацию о том, что Джо Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО до конца своего президентского срока.

По словам собеседника издания, история со вступлением Украины в альянс напоминает «своеобразный американо-аргентинский сериал».

«Это такой своеобразный дембельский аккорд для Джо Байдена, и все, что он будет делать, — пытаться создать условия для того, чтобы победила Камала Харрис», — сказал Бобров.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Джо Байден планирует провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в середине октября.