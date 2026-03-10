Иран обвинил США и Израиль в экологическом преступлении

Власти Ирана обвинили США и Израиль в экологическом преступлении после ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. Об этом заявила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани.

«После вероломного нападения на топливную инфраструктуру мы стали свидетелями экологического преступления», — процитировало Мохаджерани агентство IRNA.

По ее словам, атаки привели к ухудшению качества воздуха в Тегеране.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану в рамках военной операции «Эпическая ярость». В ответ КСИР атаковал американские базы и танкеры.

Конфликт парализовал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировых поставок нефти. Цены на Brent подскочили выше 110 долларов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану усилением ударов в 20 раз и пообещал сделать «практически невозможным восстановление Ирана как нации».