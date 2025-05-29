Инженер Конаныхин назвал планы ФРГ по Украине попыткой легализовать поставки Taurus

Немецкая газета Bild сообщила о намерении Германии направить Украине средства на разработку собственных ракет большой дальности. В беседе с « Инфо24 » ситуацию прокомментировал инженер и писатель Дмитрий Конаныхин.

Соответствующие планы специалист назвал попыткой легализовать передачу ракет Taurus

«На которых будет написано: Made in Ukraine. Потом они разведут руками и скажут, что украинцы сами разработали собственное высокотехнологичное оружие», — высказался аналитик.

По его словам, действия властей Германии демонстрируют желание поддержать военную машину для противостояния с Россией.