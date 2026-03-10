Инвестбанкир Коган отметил невероятную внутридневную волатильность цен на нефть

Цены на нефть стали похожи на американские горки: стремительно поднимаются и тут же стремительно снижаются вслед за последними сообщениями из региона Ближнего Востока. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировал инвестбанкир Евгений Коган.

По его словам, несмотря на общую неопределенность, сохранились дисконты Brent — Urals, а интерес к российской нефти продолжает расти.

«Нефть за день улетела с практически 120 долларов до значений ниже 90 долларов. Это невероятная внутридневная волатильность», — отметил эксперт.

Он добавил, что колебания котировок связаны с сомнениями участников рынка относительно продолжительности конфликта и возможности долгосрочного удержания цены выше отметки в 100 долларов.