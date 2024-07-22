Индийские власти решили эвакуировать своих граждан из Бангладеш из-за протестов

Власти Индии решили вернуть на родину своих граждан, пребывающих в Бангладеш. Страна оказалась охвачена массовыми протестами. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на МИД государства.

Известно, что эвакуация коснулась 4,5 тысячи индийских студентов. Все они уже вернулись домой.

Напомним, демонстрации начались в Бангладеш после введения квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость 1971 года.

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