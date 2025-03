NDTV отмечает, что RT продвигает «точку зрения, выдержавшую проверку временем», демонстрируя стабильное российско-индийское сотрудничество.

Телеканал News18 назвал баннеры с изображениями лидеров обеих стран стратегически важным ходом для укрепления российского присутствия в Индии.

Телеканал также обращает внимание на слоган RT «Reform the way you see news» («Измените ваш взгляд на новости»), подразумевая призыв смотреть на мир глазами России.