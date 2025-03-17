Индийские медиа обсудили баннеры RT в преддверии международной конференции
Индийские медиа активно обсуждают рекламную кампанию RT, приуроченную к международной конференции по геополитике и экономике, проходящей в Дели.
NDTV отмечает, что RT продвигает «точку зрения, выдержавшую проверку временем», демонстрируя стабильное российско-индийское сотрудничество.
Телеканал News18 назвал баннеры с изображениями лидеров обеих стран стратегически важным ходом для укрепления российского присутствия в Индии.
Телеканал также обращает внимание на слоган RT «Reform the way you see news» («Измените ваш взгляд на новости»), подразумевая призыв смотреть на мир глазами России.
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