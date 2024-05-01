Илон Маск отреагировал на решение США и Украины по переговорам с Россией | 360°

Мир 01 мая 2024, 15:42 Илон Маск отреагировал на решение США и Украины по переговорам с Россией Маск: США и Украине нужно было согласиться на сделку с Россией в 2022 году Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Соединенным Штатам и Украине нужно было согласиться на сделку с Россией в рамках переговоров весной 2022 года по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х.

Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса о доказательствах возможного завершения боевых действий. По словам Сакса, украинский кризис можно было мирно урегулировать еще в 2022 году. Страна стала бы нейтральной, сохранив территории.

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«Да», — написал Маск в комментарии.

Ранее американский бизнесмен заявил, что вопрос взятия Одессы Вооруженными силами России стал последним оставшимся в украинском конфликте. В будущем РФ полностью освободит Херсонскую, Запорожскую области и территории Донбасса, подчеркнул Маск.

Американский предприниматель также сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом, сообщал RT.