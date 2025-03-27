Аналитик Дэвис: Зеленский не осознал, что рискует потерять еще больше территорий

Президент Украины Владимир Зеленский пока еще не осознал, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире Youtube-канала Deep Dive .

Аналитик отметил, что сейчас стараются договориться о прекращении огня, чтобы начать переговоры. В ходе урегулирования украинского конфликта придется провести черту.

«Очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — сказал Дэвис.

Кроме того, аналитик напомнил, что европейские лидеры не заинтересованы в мирном процессе. Они подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Зеленский после ухода с президентского поста будет просить убежища в другой стране. Глава киевского режима превратится в «жуткого беженца», ведь США за него не вступятся.