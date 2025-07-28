Хуситы показали российского моряка с подбитого ими сухогруза

Хуситы опубликовали видеоролик, в котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов с потопленного ими греческого судна Eternity C. Об этом сообщило РИА «Новости».

На видео мужчина лежал на больничной койке. Он рассказал, что капитан судна не отреагировал на сигнал йеменских властей, после этого произошла атака.

«Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться», — предупредил пациент.

Мужчина также заявил, что нельзя отправлять корабли в зону повышенного риска. Он выразил надежду, что война в секторе Газа закончится.

Йеменские хуситы атаковали судно Eternity C в Красном море 8 июля. В результате пострадали два человека, среди них был гражданин России. Военно-морские силы Йемена спасли россиянина. Врачам пришлось ампутировать ему конечность.