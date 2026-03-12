«Хочет выпутаться». В США объяснили, почему Трамп решил созвониться с Путиным

Фриман: Трамп искал выход из ближневосточного кризиса через разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп мог позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, пытаясь найти выход из ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала .

По предположению Фримана, Трамп осознал, что операция против Ирана оказалась ошибочной, и теперь стремится сгладить последствия этого шага. Аналитик пришел к выводу, что именно это могло спровоцировать телефонный разговор с Путиным.

«Он позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого», — заявил Фриман.

Дипломат добавил, что США столкнулись в Иране с обществом, готовым принять все возможные меры наказания и продолжать борьбу. По его мнению, стратегия Тегерана направлена на устранение военных и экономических угроз, включая санкционное давление.

Как считает Фриман, в таких условиях Соединенным штатам будет сложно быстро прекратить конфликт или выйти из него без репутационных потерь.