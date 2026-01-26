Greek Reporter: Австралия, Бразилия и Греция стали лидерами по индексу сексуальной распущенности

Издание Greek Reporter опубликовало список самых распутных стран мира, составленный ресурсом World Population Review. С рейтингом ознакомился сайт kp.ru .

Международный индекс сексуальной распущенности учитывает шесть факторов: среднее число партнеров, возраст первого секса, легальность проституции, приемлемость добрачного секса и распространение передающихся половым путем заболеваний. Аналитики собрали данные по 45 странам.

Первое место по сумме показателей заняла Австралия. Согласно статистике, среднее число партнеров в этой стране составляет 13,3, а средний возраст первого полового контакта — 17,9 лет. Вторым и третьим в списке стали Бразилия и Греция. Также в первую десятку вошли Чили, Новая Зеландия, ФРГ, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

Ранее ресурс World Population Review составил рейтинг размера груди в странах мира, где жительницы Норвегии заняли первое место, а Россия оказалась на шестом месте.