Греческого журналиста пять лет спустя оправдали за раскрытие тайны Благодатного огня | 360°

Мир 04 мая 2024, 16:03 Греческого журналиста пять лет спустя оправдали за раскрытие тайны Благодатного огня Журналиста из Греции Аликакоса оправдали за раскрытие тайны о Благодатном огне Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

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Интервью с раскрытием тайны появления Благодатного огня фактически стоило греческому журналисту Димитрису Аликакосу пяти лет жизни — все это время он судился с Иерусалимским патриархатом. Наконец суд Афин полностью оправдал его. Об этом сообщила «Газета.ru».

В 2019 году, пообщавшись с участниками церемонии, Аликакос выпустил книгу «Искупление — о святом свете». В ней собеседники журналиста — архиепископ Иерусалимского патриархата Исидор и архиепископ Никифорос — признаются, что сами зажигали этот огонь с помощью зажигалки и спичек.

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После выхода книги патриархат и оба архиепископа потребовал с грека 700 тысяч евро компенсации за моральный ущерб, а через два года выдвинули еще и уголовные обвинения, утверждая, что в книге распространяется ложная информация, которую Аликакос к тому же получил незаконно, под видом туриста. Тогда журналист выложил интервью с Исидором, где тот спокойно рассуждает на тему Благодатного огня и раскрывает все его секреты. Архиепископ потребовал удалить ролик через суд, однако в суде первой инстанции Афин ничего не добился. После пятилетней тяжбы Аликакоса оправдали полностью.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая.