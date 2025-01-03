Гражданская война за кулисами. В администрации Трампа будут конфликты из-за Украины

По его словам, члены команды Трампа имеют разные взгляды относительно развития событий на Украине и будут яростно противостоять друг другу. Не все в администрации согласны с мнением, что кризис необходимо завершить, а поддержку Киеву — сократить.

«Думаю, на поверхности они будут следовать мирной линии Трампа, но за кулисами, полагаю, развернется гражданская война», — сказал Хинкл.

Ранее стало известно, что Трамп навязывает киевскому режиму мирное соглашение без гарантий безопасности. Его позиция схожа с позицией российского лидера Владимира Путина. Трамп неоднократно критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.