Гражданская война за кулисами. В администрации Трампа будут конфликты из-за Украины

Журналист Хинкл: в администрации Трампа развернется конфликт из-за Украины

Al Drago-Pool
Фото: Al Drago-Pool/Global Look Press

Внутри администрации избранного президента США Дональда Трампа развернутся жесткие конфликты из-за украинского вопроса. Об этом РИА «Новости» сообщил американский журналист Джексон Хинкл.

По его словам, члены команды Трампа имеют разные взгляды относительно развития событий на Украине и будут яростно противостоять друг другу. Не все в администрации согласны с мнением, что кризис необходимо завершить, а поддержку Киеву — сократить.

«Думаю, на поверхности они будут следовать мирной линии Трампа, но за кулисами, полагаю, развернется гражданская война», — сказал Хинкл.

Ранее стало известно, что Трамп навязывает киевскому режиму мирное соглашение без гарантий безопасности. Его позиция схожа с позицией российского лидера Владимира Путина. Трамп неоднократно критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.

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