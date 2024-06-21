Грабители проникли в дом к футболисту Роберто Баджо

Группа бандитов с оружием проникла в дом к итальянскому футболисту Роберто Баджо, когда тот вместе с семьей смотрел матч чемпионата Европы по футболу. Об этом написал сайт MK.Ru со ссылкой на Corriere della Sera.

Спортсмен попытался оказать сопротивление, но получил удар по голове рукояткой пистолета. После случившегося у Баджо началось сильное кровотечение.

Далее преступники связали хозяина дома и всю его семью и поместили в одну из комнат. Пострадавшие смогли выбраться, когда грабители покинули жилище.

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