Россия и Киргизия развивают совместные образовательные программы. Это позволит республике получить квалифицированных специалистов, которые будут способствовать укреплению научного, промышленного и экономического суверенитета страны, сообщили « Государственные новости ».

Более 20 тысяч студентов из Киргизии учатся за границей, 14 тысяч из них — в России. Правительство РФ уже выделило 700 мест для киргизских студентов на следующий учебный год. В начале апреля пройдет выставка «Образование в России — 2025», где будут представлены 35 российских университетов.

Многие граждане Киргизии получают образование в ведущих российских университетах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российский университет дружбы народов.