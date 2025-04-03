«Государственные новости»: в России обучаются 14 тысяч студентов из Киргизии

Россия и Киргизия развивают совместные образовательные программы. Это позволит республике получить квалифицированных специалистов, которые будут способствовать укреплению научного, промышленного и экономического суверенитета страны, сообщили «Государственные новости».
Более 20 тысяч студентов из Киргизии учатся за границей, 14 тысяч из них — в России. Правительство РФ уже выделило 700 мест для киргизских студентов на следующий учебный год. В начале апреля пройдет выставка «Образование в России — 2025», где будут представлены 35 российских университетов.
Многие граждане Киргизии получают образование в ведущих российских университетах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российский университет дружбы народов.
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