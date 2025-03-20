«Государственные новости»: Россия и Киргизия планируют нарастить товарооборот

Взаимная торговля России и Кыргызстана демонстрирует стабильный рост. В прошлом году товарооборот превысил четыре миллиарда долларов (более 330 миллиардов рублей), что свидетельствует о глубокой интеграции экономик и деловой активности обеих стран. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Планируется, что в текущем году взаимная торговля достигнет пяти миллиардов долларов (свыше 414 миллиардов рублей). Основные статьи импорта из России: горюче-смазочные материалы, природный газ, лесоматериалы, металлоконструкции, оборудование и химическая продукция. Республика же экспортирует в РФ одежду, лом и отходы меди, фрукты, овощи, автомобили и молочную продукцию.

Однако существуют и проблемы, которые препятствуют росту взаимной торговли. Одна из них — недостаточный уровень логистической инфраструктуры в Киргизии. Несмотря на это, российские инвестиции продолжают поступать в экономику страны.