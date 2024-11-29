«Государственные новости»: РФ предоставила Киргизии доступ к приложению «Заступник»

Киргизия получила доступ к российскому мобильному приложению «Заступник», признанному лучшим в Рунете в своей категории. Подробности сообщили «Государственные новости».

Речь идет о программе, направленной на обеспечение безопасности детей. В задачи проекта входит профилактика и предотвращение преступлений против несовершеннолетних. Приложение не имеет аналогов.

Доступ к «Заступнику» для Киргизии — важнейшая гуманитарная инициатива РФ. Такие меры демонстрируют желание России защищать детей даже за пределами собственных границ. Напомним, за последние несколько лет в республике без вести пропали порядка 90 подростков.

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