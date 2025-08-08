Госдеятель Шевченко указал на готовность России к переговорам с США

Процесс организации технической стороны переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом занимает совсем немного времени. Об этом рассказал экс-руководитель службы протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, в данной ситуации значение имеет готовность американского лидера.

«Трамп должен сказать, что он готов к встрече, а саму техническую часть — это очень быстро делается, потому что у нас есть прямая связь с любым государственным деятелем мира», — пояснил Шевченко.

Он также уточнил, что российская сторона полностью готова к проведению переговоров, остается лишь дождаться подтверждения Белого дома.