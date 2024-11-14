Главред RT Симоньян: политическая система США — иллюзия демократии
Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала интервью «Ведомостям». В ходе беседы она предположила, за кого голосует аудитория телеканала в Соединенных Штатах.
По словам главного редактора RT, все уже привыкли, что участие в дебатах принимают только республиканцы и демократы.
«Аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов», — отметила Симоньян.
Она назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. Представители указанных партий практически ничем друг от друга не отличаются, считает главред. К силам, которые выбиваются из этой схемы, Симоньян отнесла социалистов.