Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала интервью « Ведомостям ». В ходе беседы она предположила, за кого голосует аудитория телеканала в Соединенных Штатах.

По словам главного редактора RT, все уже привыкли, что участие в дебатах принимают только республиканцы и демократы.

«Аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов», — отметила Симоньян.

Она назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. Представители указанных партий практически ничем друг от друга не отличаются, считает главред. К силам, которые выбиваются из этой схемы, Симоньян отнесла социалистов.