Главред RT Симоньян напомнила об «известной песне Круга» в ответ на оправдания Клуни про журналистов

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала оправдания актера Джорджа Клуни о преследовании журналистов. В своем ответе она напомнила о популярной песне исполнителя Михаила Круга.

«Джордж Клуни заявил, что никто никого не собирался преследовать. По его словам, сотрудница фонда просто „неправильно выразилась“, а так его организация против журналистов не идет, даже если с ними не согласна. (Звучит известная композиция Михаила Круга)», — написала главред телеканала.

Ранее Симоньян рассказала о попытках организации, принадлежащей американскому артисту, добиться ее ареста. Члены фонда заявили о желании «привлечь к ответственности наиболее очевидных российских пропагандистов».