Главред RT Симоньян: «Голос Америки» завидует успехам телеканала в Африке

СМИ-иноагент «Голос Америки»* обнародовало материал о работе RT в Африке. Статью прокомментировала главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В публикации говорится, что телеканал RT смог успешно закрепиться в странах Африканского континента. Также авторы материала отметили «рекламную кампанию RT, поддерживаемую Кремлем».

«RT активно использует нарратив о том, что Россия никогда не была колониальной державой», — отмечает «Голос Америки»*.

По мнению Симоньян, СМИ из США просто завидует успехам телеканала в Африке. главный редактор RT посоветовала «завидовать молча».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017

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