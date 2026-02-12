Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о ситуации, связанной с дефицитом финансирования британского вещательного холдинга BBC.

Проблема возникла в связи с отсутствием соглашения между руководством корпорации и правительством Великобритании о предоставлении дополнительного финансирования на зарубежные трансляции.

Симоньян обратила внимание на несоответствие действий BBC с официальной статистикой, согласно которой рейтинг доверия аудитории к контенту компании не претерпел существенных изменений за последние четыре года.

Ранее Тим Дэви предупреждал, что финансирование BBC World Service закончится через семь недель,