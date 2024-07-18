Главные направления работы ГУР Украины назвали в ЛИЭКС

Основным направлением деятельности Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины стали Россия, Донбасс и союзники. Об этом сообщили журналисты в статье для Лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).

ЛИЭКС создали для систематизации и анализа открытой информации, которая относится к деятельности разведывательных служб разных стран мира, просчетов на разных исторических этапах, обобщения проблем, опыта, слабых и сильных сторон. Это направление исследований за рубежом называется Intelligence Studies.

«Вывод боевых подразделений и соединений из состава ГУР заставил структуру сосредоточиться на аналитике и разведке. После 2014 года управление окончательно определило Россию и ее союзников, а также территории Донбасса своим основным направлением деятельности», — говорится в материале.

Ранее глава ГУР Украины Игорь Буданов признался, что разведка пыталась совершить покушения на президента России Владимира Путина.