Глава Жуковского Борис Аубакиров наградил юных спортсменов по итогам футбольного сезона 2024 года

Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил и наградил команду 2012 года рождение под руководством тренера-преподавателя Анатолия Андреевича Загребаева за 3 место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди подростковых команд, за второе место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди юношеских команд – команду 2007 года рождения под руководством тренера-преподавателя Андрея Николаевича Демидова. И золото в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди детских команд в этом году досталось команде 2013 года рождения под руководством тренера-преподавателя Матвея Александровича Стерхова.
"Все ребята – огромные молодцы. Еще раз поздравляю их с заслуженными наградами и желаю успехов в будущем сезоне", - сказал Борис Аубакиров, поздравляя ребят.
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