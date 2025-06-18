Глава РФПИ Дмитриев заявил о развитии сотрудничества с США в области туризма

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал ключевые направления сотрудничества с США. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам Дмитриева, взаимодействие стран включает множество разных сфер. Среди них — освоение Арктики, разработки редкоземельных металлов, IT-технологии, фармакология и даже туризм.
Глава РФПИ также упомянул, что Торговая палата США обратилась с просьбой отменить ограничения на поставки запчастей для авиапромышленности в Россию. Кроме того, бизнес-сообщество США проявляет интерес к сотрудничеству с Россией, добавил Дмитриев.
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