Глава РАДС Кузнецов: проблема с российскими платежами в Китай существует частично

Ситуация с российскими платежами в Китай действительно сложная. Однако проблема переводов существует частично. Об этом рассказал председатель Русско-азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов в беседе с ИА НСН .

Он пояснил, что некоторые региональные банки КНР продолжают сотрудничать с РФ. Однако уровень их технологичности не позволяет обрабатывать большой объем поручений.

«Там некоторые платежи действительно проходят дольше», — отметил эксперт.

По его словам, среди оставшихся схем расчетов — бартер, решения на основе цифровых финансовых активов, платежи через третьи страны.