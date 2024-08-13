Глава РАДС Кузнецов: проблема с российскими платежами в Китай существует частично

Ситуация с российскими платежами в Китай действительно сложная. Однако проблема переводов существует частично. Об этом рассказал председатель Русско-азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов в беседе с ИА НСН.

Он пояснил, что некоторые региональные банки КНР продолжают сотрудничать с РФ. Однако уровень их технологичности не позволяет обрабатывать большой объем поручений.

«Там некоторые платежи действительно проходят дольше», — отметил эксперт.

По его словам, среди оставшихся схем расчетов — бартер, решения на основе цифровых финансовых активов, платежи через третьи страны.

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