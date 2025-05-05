Глава престижного музея напился и разделся на рейсе в Европу

Глава Чикагского института искусств Джеймс Рондо смешал алкоголь с рецептурными лекарствами перед полетом в Европу и разделся на рейсе в самолете. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Дебош он устроил 18 апреля на борту самолета авиаперевозчика United Airlines, летевшего из Мюнхен из Чикаго. После того как директор одного из самых престижных и крупнейших художественных музеев в США оголился во время полета, персоналу пришлось вызвать полицию.

Руководство Чикагского института искусств начало независимое расследование, на время которого глава учреждения ушел в добровольный бессрочный отпуск.

Рондо с 2016 года является директором и президентом института искусств. Его зарплата — более миллиона долларов (около 81,4 миллиона рублей) в год.

Ранее буйному россиянину связали руки после дебоша на рейсе из Дубая.