Глава МИД Венгрии Сийярто: введенные против России санкции не достигли своих целей

Введенные более двух лет назад санкции в отношении России не достигли своих целей и не принесли желаемого результата. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По его словам, санкции не разрушили российскую экономику и не остановили конфликт на Украине. В итоге план провалился.

Сийярто призвал к объединению и диалогу, а не санкционной войне. Единственный способ завершить конфликт — провести переговоры, добавил глава венгерского МИД.

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