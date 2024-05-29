Глава МИД Танзании Макамба: западные государства пытаются вернуть свое влияние в Африке

Страны Запад всеми способами пытаются вернуть свое влияние в Африке, однако ее власти должны сохранять свое право на самостоятельную политику. Об этом сообщил министр иностранных дел Танзании Джануари Макамба в беседе с RT.

По его словам, государства Евросоюза и США намерены «совершить еще один рывок в Африку». При этом в сообществе африканских стран ощущается решимость отстаивать независимость.

Министр также отметил, что каждая страна должна иметь возможность самостоятельно определять свои интересы.