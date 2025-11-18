Глава ФСВТС РФ Шугаев сообщил об интересе властей ОАЭ к российскому истребителю Су-57

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проявил интерес к российскому боевому самолету пятого поколения Су-57 на международной авиавыставке Dubai Airshow 2025. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».