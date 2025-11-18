Глава ФСВТС РФ Шугаев сообщил об интересе властей ОАЭ к российскому истребителю Су-57
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проявил интерес к российскому боевому самолету пятого поколения Су-57 на международной авиавыставке Dubai Airshow 2025. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Известно, что шейх уделил значительное время осмотру российского павильона, подробно изучив новейший истребитель.
«Президент Объединенных Арабских Эмиратов провел достаточно продолжительное время здесь. Мы ему все рассказывали, он проявил большой интерес», — отметил Шугаев.
Делегация из России представила на мероприятии широкий ассортимент продукции отечественного военного производства, продемонстрировал порядка 900 образцов.