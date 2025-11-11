МИД Великобритании направил заказное письмо на имя создателя и руководителя фанатского спецназа «Эспаньола» Станислава Орлова, позывной «Испанец». В сообщении говорилось о введении против Орлова персональных санкций, написал сайт «Ридус» .

Представители Британской короны заявили, что теперь все счета, компании и сам Испанец будут арестованы в любой точке мира, подчиняющейся юрисдикции Британии. Власти Соединенного королевства отметили, что Орлов внес серьезный вклад в дестабилизацию Украины и нарушение ее территориальной целостности.

«Я считаю — это признание. Мы на правильном пути. Видимо хорошо работаем. Значит, верной дорогой идем», — подчеркнул Испанец.