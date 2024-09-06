Глава экспертного совета Панова: Запад стал воспринимать БРИКС как угрозу

Руководитель экспертного совета БРИКС Виктория Панова рассказала, как менялось отношение Запада к объединению. Ее слова опубликовала радиостанция Sputnik .

Специалист указала на отсутствие публикаций, в которых бы отрицалось серьезное влияние организации на мировую политику.

«Раньше гораздо больше наблюдалось, во-первых, таких даже не только саркастических, но просто „А что такое БРИКС? Ну, хорошо, сейчас есть, завтра нет“», — высказалась Панова.

По ее мнению, западные страны стали воспринимать объединение как угрозу. При этом глава совета отметила, что БРИКС не дружит против кого-то.