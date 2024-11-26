Глава Башкирии Хабиров указал на особую роль взаимоотношений региона и Казахстана

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на полях форума «Россия — Казахстан» в Уфе. В ходе мероприятия он указал на особую роль взаимоотношений региона и соседнего государства, сообщил « ФедералПресс ».

Государственный деятель рассказал об организации широкого инфраструктурного пространства, направленного на привлечение инвестиций.

«Это и преференциальные территории, и особая экономическая зона, и целый ряд государственных мер, включая налоговой режим», — пояснил Хабиров.

По его словам, у региона налажена связь с Казахстаном по обмену оборудованием. Кроме того, Башкирия привлекательна для соседей в вопросах медицинского туризма.