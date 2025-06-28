Германия подняла истребители над Балтикой из-за российского самолета ИЛ-20М

ВВС Германии по тревоге подняли в небо истребители из-за появления в воздушном пространстве над Балтийским морем российского самолета ИЛ-20М. Об этом сообщил Bild .

Радары НАТО засекли российский борт утром. Через 10 минут от имени альянса в воздух подняли группу быстрого реагирования Бундесвера. ИЛ-20М направлялся на запад и изменил курс на север в 40 километрах от Узедома.

«Таким образом, никакого нарушения воздушного пространства Германии не было», — отметило издание.

Ранее в июне в воздух в ночное время взлетели польские истребители. Руководство республики обосновало необходимость поднять самолеты «возросшей активностью российской авиации» над небом Украины.

Истребители вернулись на аэродромы через несколько часов. Представители командования подтвердили, что не обнаружили нарушения пространства Польши.