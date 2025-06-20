Геостратег Школьников указал на желание США разбомбить Персидский залив

Геостратег Андрей Школьников в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik назвал одну из причин конфликта Ирана и Израиля.
По мнению аналитика, сейчас основное противостояние развернулось не вокруг вопроса наличия у Ирана ядерного вооружения, а вокруг прекращения поставок нефти и газа через Персидский залив в Китай и европейские страны.
США желают не просто перекрыть стратегический объект, а полностью разбомбить его, считает эксперт. Он сравнил действия Соединенных Штатов с загонной охотой, целью которой является развивающийся Китай.
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