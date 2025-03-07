Геостратег Школьников: страны периферии уйдут в «дикие земли» после краха однополярного мира

На смену однополярному миру придет многополярность, однако это будет лишь промежуточный этап. Мир расколется на большие регионы, где Россия будет одним из главных центров. Таким мнением поделился геостратег Андрей Школьников в эфире радио Sputnik.

«После обвала уровень жизни в мире упадет на 50% от уровня „доковидного“ 2019 года», — считает специалист.

По его словам, после раскола однополярного мира страны периферии уйдут в «дикие земли». В качестве примера Школьников привел 90-е во время развала СССР. Тогда разрывы связей серьезно отразился на экономике, подчеркнул геостратег.

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