Геостратег Школьников назвал многополярный мир ментальной ловушкой

Как пояснил специалист, ситуация возможна, но крайне нестабильна — мир неизбежно будет разрушаться.

«Мы вошли в эпоху войн и катастроф. Вот 30 лет мы будем жить в ней всем миром. Наши 90-е станут нормой для всего остального мира на ближайшие десятилетия», — заявил аналитик.

По его словам, Россия довольно быстро преодолеет трудности, часть из которых уже решена. А вот для остальных государств все только начинается, предупредил Школьников.